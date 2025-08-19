'Entrei no modo britadeira': os bastidores da suruba suburbana em SP

Não importa o lugar, o que importa é fazer zona. O foda é achar um lugar longe das reclamações de vizinhos e das multas do síndico.
Nossa revoada já rolou no Tucuruvi, em Sapopemba e em Osasco. Quem mora em bairro nobre pode pensar: "Que cus do mundo." Mas é lá que a gente enraba geral. Claro, sem preconceito com a região central, teve um tempo que a sede da putaria ficou num apezinho perto da praça da Bandeira.
Mas tudo começou mesmo em 2022. A gente juntou dez camaradas e batizou o grupo de "Alcateia". Pegamos um sobradinho geminado no Tucuruvi, zona norte de São Paulo, e dividimos os R$ 900 de aluguel, água e luz. Muito mais barato que gastar em motel e casa de swing.
Um trouxe o colchão, o outro, um sofá. Descolaram uma geladeira e depois pintou uma TV para acompanhar a Copa do Mundo. Todo jogo tinha churrasquinho no quintal e sacanagem nos quartos.
Dessa época, lembro bem de uma noitada com um casal de Guarulhos. Como um diretor pornô, o maridão filmava e comandava a meteção. A gente obedecia o corno, em agradecimento por compartilhar a esposinha.
"Engole o caralho todo. Só falta um centímetro. Vai", dizia ele. A mulher fechava os olhos, abria a boca até engasgar e ficava com o queixo todo babado. O pau torando, o cara se aproximava com o celular para lembrar a mulher de sua única fala no script: "Eu sou a putinha do Dani".
Ele também montou a cena em que sua senhora formou um "x", pernas e braços abertos, levando cinco caralhos ao mesmo tempo. Além da dupla penetração, ela punhetava dois caras e abocanhava meu pau.
Tudo estava dentro do roteiro do Daniel* até o momento em que sua mulher começou a gozar muito. Ela era o tipo de mina que gosta de ser macetada. No meio do bololô, ela mal conseguia se mexer. Só tirava a rola da boca para recuperar o fôlego e ordenar: "Fode forte, porra".
Nessa hora não tem técnica nem lógica: só força e velocidade. Entrei no modo britadeira. Quando desacelerei um pouco, vi o maridão totalmente fora do eixo. Estava num canto, ainda segurando o celular, mas sem filmar.
O cara tinha perdido o controle da situação, e isso me deixou ainda mais excitado. Voltei com tudo até gozar e fazer ela gozar de novo. O clima ficou meio estranho entre eles, mas não brigaram na nossa frente. Só sei que nunca mais vimos ou tivemos notícia do casal.
Depois da Copa, começou a chover queixa dos vizinhos. A gente até maneirou com a música e a fumaça, mas na hora do gemidão não tinha jeito. Resultado: terminado o ano de contrato, o dono não quis renovar.
Um dos "lobos famintos" era corretor imobiliário e falou de um apê encalhado na Vila Guilhermina, em um prédio perdido no bairro só de casas térreas.
Foram quatro resenhas e duas multas. Uma delas valeu cada centavo. Chamei uma mina que conheci no Tinder e convoquei três camaradas. No meio liberal, a lei é "quem divide a carne multiplica". Ela era dessas cavalonas de academia e estava na maldade. Até fingiu que não queria o ataque em grupo, só para deixar a gente com mais tesão. Mas, quando viu a varanda gigante de lá, mostrou que era uma bela de uma exibicionista.
Com o sol da tarde batendo na gente, eram sempre três em ação e um se recuperando. Gang bang não é duelo nem competição: é revezamento e muito sincronismo. Um rendendo o outro.
Só a gata que não se rendia. Em pé, deitada ou sentada, tomou um chá de piroca. Não esquecendo o saquinho: sem ele não tem chá, né? No final, lustrou bem os paus e mamou gostoso as bolas dos quatro.
E ela queria mais. Como o prazer é um recurso renovável, tomamos um banho e quando escureceu partimos pro segundo tempo. Depois a meteção migrou para Sapopemba, em uma sobreloja bem na frente do monotrilho do metrô. Um dos manos tinha um comércio de refrigeração e esvaziou um depósito no primeiro andar pra gente montar nosso cafofo.
O tranco foi forte lá. Um dia juntou mais de 20. Convidei dois casais e dois solteiros. De última hora, colou um casal de bônus e tive que chamar reforços pelo grupo do WhatAapp: "Singles e singelas da ZL pra esquema urgente?"
Um dos parças veio com três gatas para serem iniciadas. Demos atenção especial para as novinhas, sem esquecer das casadas, para não rolar ciúmes e estragar o rolê.
Fazia um puta calor, e as peladas iam tomar um ar na janela para a alegria dos passageiros da linha 15. E a gente por trás, comendo os rabinhos empinados.
A treta foi que o dono do lugar começou a namorar firme, e nosso QG miou depois de seis meses de diversão. Hoje estamos sem espaço fixo. O ideal é uma área comercial, de frente para uma praça ou avenida e sem gente morando por perto. Alguém tem uma sugestão?
*Os nomes foram alterados
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.