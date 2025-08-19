'Entrei no modo britadeira': os bastidores da suruba suburbana em SP

Nessa hora não tem técnica nem lógica: só força e velocidade. Entrei no modo britadeira. Quando desacelerei um pouco, vi o maridão totalmente fora do eixo. Estava num canto, ainda segurando o celular, mas sem filmar.

O cara tinha perdido o controle da situação, e isso me deixou ainda mais excitado. Voltei com tudo até gozar e fazer ela gozar de novo. O clima ficou meio estranho entre eles, mas não brigaram na nossa frente. Só sei que nunca mais vimos ou tivemos notícia do casal.

Depois da Copa, começou a chover queixa dos vizinhos. A gente até maneirou com a música e a fumaça, mas na hora do gemidão não tinha jeito. Resultado: terminado o ano de contrato, o dono não quis renovar.

Um dos "lobos famintos" era corretor imobiliário e falou de um apê encalhado na Vila Guilhermina, em um prédio perdido no bairro só de casas térreas.

Foram quatro resenhas e duas multas. Uma delas valeu cada centavo. Chamei uma mina que conheci no Tinder e convoquei três camaradas. No meio liberal, a lei é "quem divide a carne multiplica". Ela era dessas cavalonas de academia e estava na maldade. Até fingiu que não queria o ataque em grupo, só para deixar a gente com mais tesão. Mas, quando viu a varanda gigante de lá, mostrou que era uma bela de uma exibicionista.

Com o sol da tarde batendo na gente, eram sempre três em ação e um se recuperando. Gang bang não é duelo nem competição: é revezamento e muito sincronismo. Um rendendo o outro.