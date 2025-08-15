'Pedi para corno me comer': consegui realizar minhas fantasias com novinho

Estou no meio liberal há cerca de 12 anos e já fiz gang bang, ménage com dois caras e até interações no cinema, tudo isso com meu ex-companheiro assistindo e participando como cuckold—fetiche em ver o parceiro tendo relações sexuais com outra pessoa.
Nós participamos de muitas festas liberais e até organizei algumas delas. Quando nos separamos, eu não queria me envolver emocionalmente com ninguém, mas tinha uma certa atração por novinhos.
Com 46 anos, curto ficar com caras entre 22 e 27 anos por diversos motivos: eles são divertidos e melhores de papo, mais abertos a explorar a própria sexualidade — inclusive interagindo e se permitindo ter experiências com outros homens, mesmo sem se definirem como bissexuais —, e são empenhados em dar prazer e realizar fetiches.
Tenho conversado com outras mulheres dentro e fora do universo liberal, que também sentem isso. Mas vamos às fantasias: sempre tive o desejo de ver um cara interagindo com outro, um ménage em que eles se pegassem também, nós dois chupando o mesmo pau.
Eu já estava ficando há um tempo com o novinho Maurício* e quis experimentar outra dinâmica além do papel de submissa. Escolhi um terceiro parceiro para a nossa putaria. Um conhecido, que também frequentava festas liberais assim como eu e que sempre me comia com os olhos quando nos encontrávamos.
No meio da pista de dança, enfiei a mão na calça dele e senti a potência daquele pau já tão famoso entre as minhas amigas. Convidei ele para sair dali e encontrar meu "corno", que nem imaginava o que ia acontecer. Quando chegamos, ele estava cochilando e o acordei com a surpresa: "Vamos fazer um ménage, quem sabe uma DP também". Ele acordou na hora e quase pulou da cama de tesão.
Apresentei os dois enquanto tomávamos uns drinks e começamos a nos beijar. O corno novinho estava a postos para filmar, enquanto eu chupava o pau delicioso do nosso "amante". Eu não conseguia parar!
Fiquei de lado e pedi para o meu corno me comer. Quando percebi que o outro carinha já estava no ponto, colocamos a camisinha e sentei nele. Sentei gostoso! Um pouco antes dele gozar, tirei a camisinha e aproximei meu rosto para ele gozar na minha boca — o que ele fez com vontade. Lambuzada, pedi para o meu corno lamber o pau junto comigo.
Descansamos um pouco e já sem o nosso "amante", ficamos loucos de tesão só de lembrar o que tinha rolado. Foi então que ele me prensou de bruços na cama com força, do jeitinho que eu gosto. Me senti a cadelinha mais submissa e feliz do mundo. Gozei gritando e ele também urrou de prazer.
Outra experiência gostosa que tive foi a de inversão de papéis. Um dos meus peguetes já tinha tentado penetração com outro cara, mas não curtiu e queria tentar com uma mulher. Topei na hora. Após chupar ele bastante, peguei um dildo e, devagar, fui metendo nele.
Ele gozou de um jeito insano. Eu, que geralmente sou mais submissa, morri de tesão ao vê-lo gozando enquanto, de certa forma, eu é que estava metendo nele com um sex toy.
Quando a gente se permite, novas possibilidades de prazer vão surgindo e foi assim depois dessa transa: me deu tanto tesão, que agora quero usar um strapon! Estou ansiosa para que este seja também o fetiche do meu próximo novinho?
*Os nomes foram alterados
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.