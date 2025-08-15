'Pedi para corno me comer': consegui realizar minhas fantasias com novinho

Tenho conversado com outras mulheres dentro e fora do universo liberal, que também sentem isso. Mas vamos às fantasias: sempre tive o desejo de ver um cara interagindo com outro, um ménage em que eles se pegassem também, nós dois chupando o mesmo pau.

Eu já estava ficando há um tempo com o novinho Maurício* e quis experimentar outra dinâmica além do papel de submissa. Escolhi um terceiro parceiro para a nossa putaria. Um conhecido, que também frequentava festas liberais assim como eu e que sempre me comia com os olhos quando nos encontrávamos.

Com novinho consegui realizar minhas fantasias Imagem: Adriana Komura/UOL

No meio da pista de dança, enfiei a mão na calça dele e senti a potência daquele pau já tão famoso entre as minhas amigas. Convidei ele para sair dali e encontrar meu "corno", que nem imaginava o que ia acontecer. Quando chegamos, ele estava cochilando e o acordei com a surpresa: "Vamos fazer um ménage, quem sabe uma DP também". Ele acordou na hora e quase pulou da cama de tesão.

Apresentei os dois enquanto tomávamos uns drinks e começamos a nos beijar. O corno novinho estava a postos para filmar, enquanto eu chupava o pau delicioso do nosso "amante". Eu não conseguia parar!

Fiquei de lado e pedi para o meu corno me comer. Quando percebi que o outro carinha já estava no ponto, colocamos a camisinha e sentei nele. Sentei gostoso! Um pouco antes dele gozar, tirei a camisinha e aproximei meu rosto para ele gozar na minha boca — o que ele fez com vontade. Lambuzada, pedi para o meu corno lamber o pau junto comigo.