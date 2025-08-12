'Sentia cada movimento da língua': vivi loucuras com outras quatro mulheres

Meu namorado e eu sempre fantasiávamos sobre explorar uma festa liberal e a Let's SSC, na Spicy, em São Paulo, foi o cenário perfeito para nossa estreia. Eu queria liberdade total — mas a noite reservava surpresas que nem meu corpo estava preparado para admitir.
Me transformei para a ocasião: peruca loira platinada, vestido vermelho justíssimo e botas pretas de couro que ecoavam a cada passo. Meu namorado, discreto, optou por um visual básico: jeans apertados e blusa preta que destacava seus braços musculosos.
O clima já estava elétrico quando subimos para o andar superior da balada. Um grande quarto com casais entrelaçados em movimentos sincronizados nos recebeu, mas foi a cena na sala ao lado que chamou a minha atenção: quatro mulheres nuas, de corpos esculturais — duas morenas de pele dourada, uma ruiva de curvas sinuosas e uma loira com um olhar de "venha aqui" — se beijando em cima de uma cama, com intensidade.
E então, sem controle, um gemido escapou dos meus lábios — alto, rouco, inequivocamente excitado. As quatro pararam, viraram-se lentamente e a ruiva, com um sorriso de que gostara do que escutara, estendeu a mão em minha direção.
Pela primeira vez na vida, senti meu corpo responder a um convite que minha mente nem sabia que desejava. Meu namorado se sentou em uma cadeira na frente da cama onde elas estavam e, mesmo sem nada acontecer, percebi seu pau marcando na calça. Resolvi me entregar ao momento.
A morena aproximou-se, seus lábios encontrando os meus numa explosão de desejo. A ruiva acariciou meus seios por cima do vestido, enquanto a loira, ousada, levantou meu vestido e, sem cerimônias, começou a lamber meu cuzinho com uma voracidade que me fez tremer.
De quatro na cama, sentia cada movimento da sua língua, cada dedada da loira na minha boceta, enquanto a ruiva se oferecia à minha boca, sua boceta ruiva e perfeita implorando por atenção.
Não resisti: afundei a cara nela, saboreando seu gosto, enquanto minhas mãos apertavam suas coxas. A loira, safada, alternava entre lamber meu cuzinho e meter dedos na minha boceta. Comecei a gemer como nunca.
No meio disso tudo, lembrei do meu namorado. Ele estava ali, com o pau pra fora, batendo uma punheta enquanto me observava, hipnotizado. Nunca o vi tão dominado pelo desejo.
Como eu já tinha gozado, decidi deitar a ruiva na minha frente, e a loira sentava com as pernas abertas em sua boca. Enquanto a ruiva chupava a loira, era minha vez de fazer aquela gostosa sentir prazer.
Novamente, a chupei com muito gosto. Comecei a sentir seu corpo tremer aos poucos, apenas enquanto passava a língua em seu clitóris e apertava seus mamilos com as mãos, até que resolvi sentir o gosto da boceta dela de vez na minha boca.
Coloquei os dedos nela e chupava com força seu clitóris. Eu a ouvia gemer abafado, pois estava com outra boceta em sua boca. Até que suas pernas me apertaram e seu gosto delicioso invadiu minha boca.
Ao me virar, vi que meu namorado estava gozando com uma cara de prazer. Saímos os dois satisfeitos daquela noite.
