'Adrenalina a mil': meti com repositor no estacionamento do supermercado

Eu tinha acabado de malhar e decidi passar no supermercado perto da academia para comprar algumas coisas que estavam faltando em casa. Cheguei lá, peguei um carrinho e, enquanto ia de corredor em corredor procurando o que eu precisava, esbarrei com André* na seção de itens para barbear.
Ele trabalhava ali como repositor e era bem gato. Moreno, alto, sarado, com cabelos ondulados. Ele era meu número. Acabei dando bandeira ao ficar admirando o boy arrumando os produtos na prateleira. Ele percebeu meu olhar e soltou um sorriso. "Precisa de alguma ajuda?", perguntou ele. Fiquei um pouco sem graça, disse que não, agradeci e segui para o próximo corredor.
Continuei minhas compras e, ao terminar de pegar tudo, fui em direção ao caixa. Enquanto aguardava minha vez na fila, fiquei mexendo no celular e, meio no automático, abri o aplicativo de pegação só para dar uma olhadinha.
Para a minha surpresa, achei um cara a menos de um metro de distância, com as características físicas iguais a de André. Ele tinha olhado o aplicativo há 30 minutos e, mesmo sem mostrar a foto do rosto, tive certeza que era ele.
Mandei uma mensagem torcendo para que ele entrasse no app novamente e comecei a passar minhas compras no caixa. Quando eu já estava no estacionamento colocando as sacolas no carro, meu celular vibrou com uma nova notificação.
Vi que era de André e fiquei animado. Trocamos umas mensagens rápidas e perguntei se ele poderia me encontrar no carro. Sugeri uma pegaçãozinha, já que os vidros tinham película. Ele falou que faria uma pausa em dez minutos. Avisei que ficaria no estacionamento esperando.
André se aproximou do meu carro e disse para irmos até a parte de trás do estacionamento, pois era um local menos movimentado.
Estacionei o carro no local indicado e, sem enrolação, botamos os paus para fora. Inclinei o banco dele para baixo e caí de boca na sua pica dura. Deslizei minha língua por aquela cabeça rosada, saboreei com gosto e, enquanto eu mamava, ele empurrava minha cara para engolir mais. Parecia que eu ia engasgar, mas não hesitei e chupei com tanta vontade que ele acabou gozando na minha boca.
André disse que podíamos continuar e fiquei ainda mais animado. Deixei sua rola limpinha e, além de chupar, decidi levar no rabo também. Fui para o banco de trás, abaixei a bermuda, me apoiei de quatro e pedi para ele socar gostoso. Ele apertou minha bunda e meteu em mim.
Olhei rapidamente em volta para ter certeza que ninguém nos pegaria no flagra. Confesso que a possibilidade de ser pego me deixou mais excitado. As socadas de André eram fortes e me davam um tesão danado. Ele gozou mais uma vez e seu pau permaneceu duro. Achei aquilo surreal. O homem parecia uma máquina, disposto e insaciável.
Eu revirava os olhos de prazer enquanto ele alternava a velocidade das bombadas e das mãos me punhetando. Naquele ritmo, eu gozei sem nem perceber.
Ele continuou metendo e senti mais uma leitada explodir antes de relaxarmos satisfeitos no carro. Nos arrumamos, pois ele precisava voltar para o trabalho e eu ainda tinha as compras para levar para casa. André virou contatinho e ocasionalmente a gente se alivia no estacionamento do mercado.
*Os nomes foram alterados.
