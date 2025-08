'Boa para sentar': transei na poltrona nova com entregador de móveis

Em seguida, fiquei de quatro e parecia que ele ia me partir ao meio com aquelas socadas fortes e rápidas. Enquanto metia, ele também dava umas palmadas na minha bunda, deixando minhas nádegas vermelhas com as marcas de suas mãozonas. Trocamos a posição, Paulo deitou na poltrona e comecei a sentar nele com força.

Cavalguei, quiquei e rebolei muito naquela rola enquanto ele me chamava de putinha. Eu apertava seu pau duro com o meu cu, me abria todinho e ele delirava de prazer. "Nesse ritmo vou acabar gozando", avisou ele. Sugeri, então, para levantarmos para não melar minha nova poltrona.

Ele me carregou com a pica ainda dentro do meu rabo e continuou metendo comigo apoiado em seus braços. Sentir suas estocadas naquela posição me deixou tão excitado que não aguentei e gozei. Ele me botou no chão, tirou a camisinha, mirou a pica na minha direção e me deu um banho de gala.

Chupei mais uma vez aquele rola imensa, sentindo seu jato quente e farto escorrendo pelo meu corpo. Fomos ao banheiro para nos lavarmos e concordamos que a poltrona tinha passado no teste. Era boa para sentar. Literalmente.

*Os nomes foram alterados.