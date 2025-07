'Rapidinho e escondido': transei no provador de loja de departamento

"Calça essa hora, José? Vamos logo pra casa vai...", respondeu Rodrigo, que ainda não tinha entendido o que meu convite significava.

Peguei uma calça qualquer e fui no provador. Eu tinha outros planos para nós. Entrando no local, vi que a moça que fica na porta não estava por ali, provavelmente já estava se trocando para ir embora. Chamei Rodrigo apenas para ver "se a calça estava servindo bem".

Assim que ele apareceu com aquele sorriso lindo, empurrei Rodrigo para o provador e comecei a beijá-lo. "Você tá doido?", questionou. "Doido por você", respondi tirando o pau dele, de novo, pra fora.

Transei no provador de loja de departamento Imagem: Adams Carvalho/UOL

Rodrigo entendeu o recado e entrou na brincadeira. "Rapidinho e escondido, enfia esse pau rosado inteiro em mim", pedi. Como nós dois sabíamos que não tínhamos muito tempo, ele pegou a camisinha que tinha na carteira e enfiou o pau no meu cu. Apoiei as mãos no espelho do provador e ele me comeu olhando fixamente pros meus olhos no espelho.

A cada metia sentia que meu cu se alargava mais um pouco. O tesão era grande pela aventura e também o medo de ser pego em flagrante. Em pouco tempo, ele encheu a camisinha com a porra dele e eu lambuzei o provador inteiro com meu leite. Rodrigo guardou a camisinha no bolso e me deixou sozinho no provador.