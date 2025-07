'Me pega gostoso': ela levantou o vestido e transou em varanda de festa

Era virada do ano, mas o estouro que importava ainda estava por vir. Já na varanda, Fran tira da bolsa uma camisinha e a entrega para aquele homem. Não diz nada (não precisava).

Ela levantou o vestido e transou em varanda de festa Imagem: Luzz/UOL

Ela vai até o parapeito, apoia as mãos com calma e, antes de se inclinar, olha para trás. O olhar que lança é uma espécie de promessa: vem, me pega gostoso. Ela levanta o vestido. Não há hesitação. Só desejo.

Ele vai. A respiração acelera à medida que ele se encaixa nela, por trás. Aos poucos, os movimentos se intensificaram. Fran fecha os olhos, vibra e goza forte.

Ela estava plena, satisfeita e ardente.

Esta cena entre Fran e Umberto faz parte de Além do Toque, a primeira mininovela vertical do UOL. Os 21 episódios já estão disponíveis no UOL Flash: uol.com.br/alemdotoque