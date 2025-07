'Tesão incontrolável': chupei garçom no banheiro de boteco sujo

"Eu te acho um gatinho", dizia na mensagem escrita no guardanapo.

Meu amigo entregou o bilhete pra Antônio, que apenas pegou a caneta, escreveu alguma coisa e devolveu o papel para o meu pombo-correio.

Quando ele voltou para a nossa mesa, eu já estava ansioso para descobrir o que teria pela frente. No bilhete, Antônio dizia: "Em 10 tô na pausa, me encontra no último andar".

Vale destacar que o banheiro ficava no térreo, mas algumas vezes era possível usar o banheiro do último andar. Fiquei com a calcinha molhada só de imaginar o que poderia acontecer pela frente. Depois de 15 minutos contados no relógio, fui até o último andar fingindo que queria fazer um xixi. Ao chegar, Antônio estava na porta do banheiro. Ele segurava o avental em uma mão e me encarava. Deu tempo apenas de sorrir e ele já chegou enfiando a língua na minha boca e apertando meu bumbum com a outra mão.

Chupei garçom no banheiro de boteco sujo Imagem: Adams Carvalho/UOL

Ele foi me beijando e conduzindo meu corpo até o banheiro feminino. Me virou de costas e tirou minha calça e minha calcinha. Senti ele cuspindo nos dedos e enfiou três dele na minha boceta. Quando eu já estava completamente molhada, ele pegou a camisinha e enfiou o pau com força no meu cu. E que pau! Sincronizamos os movimentos e ficamos ali metendo com força. Só era possível ouvir o barulho da sua barriga que batia com força na minha bunda. Gozei e senti que ele também gozou.