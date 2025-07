'Você tá me filmando?': transei com produtor de conteúdo 18+

Ele sabia o que estava fazendo e enfiava toda a minha pica em sua boca, enquanto brincava com as minhas bolas. Dei meu leitinho para ele, que bebeu com gosto.

Transei com produtor de conteúdo 18+ Imagem: Adams Carvalho/UOL

Depois disso foi a minha vez, coloquei ele de quatro e enfiei meu pau no seu cu, que estava liso, pronto para me receber. Enquanto ia metendo e sentindo o pau dele duro, me distrai com uma câmera que estava no quarto.

"Você tá me filmando sua putinha?", perguntei com a voz mais sexy que consegui. "Você bem que gostaria né", respondeu ele. Continuei focado naquele cu e não demorou para deixar ele cheio de porra.

Deitamos na cama, ofegantes, e continuamos a conversar. Depois de mais ou menos 30 minutos, o tesão voltou a tomar conta de nós e metemos mais uma vez, dessa vez mais selvagem e com mais força. Ele me colocou de frango assado e meteu o pau em mim, sem dó.

Gozei de novo e ele lambeu toda a porra que ficou em mim, como em um filme pornô.