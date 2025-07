'Caí de boca sem medo': realizei fantasia lésbica no surubão corporativo

Meter era o meu objetivo: sou bi e já estava de olho numa mina que trabalha comigo, mas não tinha tido a oportunidade de avançar. Fui sem medo, e animada.

Chegamos no sítio às 18h30 de uma sexta-feira. Tudo regado de muita comida e bebida liberada. Peguei uma vodca com energético e, aos poucos, todo mundo foi se soltando. Um casal começou a se pegar e a menina que eu estava de olho se juntou a eles. Os três se beijavam e foram tirando a roupa, mas o casal parecia mais interessado um no outro mesmo.

Eu observava tudo enquanto um colega colou em mim para dançar, com o pau duro roçando minha bunda. Já fui curtindo e ficando com tesão, mas sem tirar os olhos daquela mina. Comecei a sorrir para ela, apertando meus mamilos, na maior provocação.

Ela me viu, sorriu, e veio com tudo para me beijar. Senti como se fosse derreter. A gente se beijava forte e ela apertava nos meus peitos. Fui escorregando a mão para dentro do jeans que ela usava e, em um segundo, já senti meus dedos lambuzados pela bocetinha dela.

Dedilhei um pouco, tirei os dedos, enfiei na boca, olhei bem pra ela e lambi. Ela pirou e me beijou de novo: "Quero ser sua puta", disse.

Ela tirou a calça, sentou numa poltrona e abriu as pernas para mim. Eu, que adoro chupar, caí de boca sem medo. Ela gemia gostoso e me pedia: "Isso, chupa. Ai, me chupa".