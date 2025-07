'Temos pouco tempo': transei escondido com o pai da minha amiga

Uns 15 dias depois dessa interação, voltei para a casa deles. Estávamos na sala vendo TV quando Ana recebeu uma mensagem do Julinho*. "Amiga, você fica aqui distraindo meu pai? Julinho me chamou pra casa dele e tô com um tesão absurdo." Concordei. Afinal, as amigas servem para isso, não é mesmo?

Ana inventou qualquer mentira pro pai dela e me deixou lá. Eu já tinha ficado sozinha com Jorge outras vezes, mas dessa vez foi diferente.

Ele sentou ao meu lado para ver o filme e em menos de 5 minutos pausou a TV, olhou para mim e perguntou: "Eu realmente sou o pai mais gato?".

Fiquei surpresa com a pergunta e acenei. Ele seguiu olhando fixamente para a minha boca. "E o que você gostaria que o pai mais gato fizesse?"

Isso estava mesmo acontecendo? Não pensei muito e me aproximei dele, também com o olho fixo em sua boca. "Acho que você sabe".

Ele veio em minha direção e me beijou com força. Quando me dei conta, já estava montada no colo dele, esfregando o meu corpo no seu pau como se estivéssemos transando de roupa. "Temos pouco tempo, tio", sussurrei. Ele tirou minha blusa e mordeu com força o pico do meu peito, esfregando todo o rosto no meu peito. Tirei sua calça, a minha e coloquei o pau rosado dele na minha boceta.