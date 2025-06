'Cheio de energia': fiz rapper marrento gemer mansinho com minha sentada

Quando vi na programação do evento que esse rapper, novinho e com cara de marrento, ia se apresentar, me animei. Isso porque além de talentoso, ele é lindo. Era um rolê independente, sem grandes estruturas, então foi fácil encontrar com ele no fim do show. Safado, me deu uma piscadinha e um sorrisão. Eu me animei, claro, mas não deu chance de engatar uma conversa. Apelei para o famoso flerte por Instagram - e deu certo!

No mesmo dia, depois de marcar o perfil dele em um stories do show, pulou uma mensagem dele na DM. O novinho tinha atitude: "Que bom que você me marcou aqui. Te achei linda, mas não sabia como te achar. Tu é solteira? Vamos sair?", dizia a mensagem.

Eu aceitei, é claro! Mal sabia eu que, aos 39 anos, teria uma das melhores trepadas da minha vida.