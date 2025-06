'Como um filme pornô': dei pro meu chefe durante congresso na Bahia

Senti ele mais relaxado do que nas outras vezes que bebemos em São Paulo, mas até aquele momento nada aconteceu. No dia seguinte, passamos o dia inteiro no congresso e fomos jantar para colocar a fofoca em dia. No segundo dia, Luan estava cansado das palestras e com muita demanda do escritório. "Não tô aguentando mais, Isis. Bora encher a cara hoje?" Como vi que ele estava realmente cansado e precisando de um ombro amigo, topei.

Nos encontramos no hall do hotel e fomos para um barzinho no Rio Vermelho. Luan desabafou sobre o trabalho e a vida. Me contou que tinha acabado de terminar com uma ficante e estava sem tempo de conseguir conciliar a vida profissional e pessoal. "Eu acho que vou acabar morrendo solteiro", brincou. A cerveja com certeza já tinha me atingido, pois sem querer soltei em voz alta: "Gato desse jeito, só se você quiser."

Ele riu sem jeito e percebi que mudou o jeito de conversar comigo. Começamos a flertar, do mesmo jeito que eu lembrava do bar que fomos em São Paulo. A conversa durou quase duas horas e fomos interrompidos com o garçom dizendo que o bar já ia fechar. Ele pagou a conta e pegamos um táxi de volta para o nosso hotel.

Chegando no hotel, entramos no elevador para o nosso quarto e senti Luan olhando para o meu bumbum. Um tesão tomou conta de mim e seguimos pelo corredor. "Topa beber mais uma no meu quarto?", perguntei. Ele acenou com a cabeça e me seguiu.

Abri a porta do meu quarto e Luan me jogou na parede e começamos a nos beijar com força. Sua mão foi arrancando meu sutiã e apertando meu peito com força. Nosso beijo foi interrompido quando ele começou a lamber o bico do meu peito como quem soubesse o que estava fazendo. Fomos para a cama e Luan tirou a minha calcinha e me chupou com vontade. Não sei se já fui tão bem chupada em toda a minha vida, mas em poucos minutos gozei na boca dele.