'Também quero te comer': transei com dois amigos no sítio da minha amiga

Era formatura da minha amiga e ela resolveu não participar das comemorações oficiais. Letícia* marcou um churrasco com as pessoas mais próximas em um sítio, no interior de Minas, para comemorar a data.

Como éramos amigas do colégio, eu não conhecia a sua turma da faculdade, mas topei passar o final de semana com eles. Chegamos no sítio na sexta e já começamos a encher a cara. Na primeira noite, fiquei com João*. Só rolou alguns beijinhos e uma mão-boba. Fui dormir com tesão, mas não estava bêbada o suficiente para deixar a minha vergonha de lado e transar com ele.

No segundo dia, acordamos cedo e já fomos para a piscina. Letícia contratou um churrasqueiro e ficamos curtindo o dia todo, sem preocupação de nada. Na piscina, acabei ficando com o Pedro*. A pegação esquentou e senti o pau dele duro na sunga esfregando na minha perna direita. O tesão tomou conta de mim, mas me segurei.