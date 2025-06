'Delírio que não sei explicar': dei pro meu cabeleireiro após hidratação

Transei com meu cabeleireiro após hidratação Imagem: Adriana Komura/UOL

Fiquei impactada com sua beleza e seguimos com o procedimento jogando conversa fora. Quando vi, já estava contando sobre o fim do meu casamento e também sobre a minha mudança para o Rio. "Pô, eu não acredito que você ainda não fez nenhum amigo aqui. Bora marcar algo", afirmou ele. Achei toda aquela conversa esquisita, mas apenas concordei ainda com o produto no cabelo.

Quando fui pagar a hidratação, satisfeita com o serviço, Guilherme perguntou se poderia pegar meu telefone pra gente beber uma mais tarde. Passei meu número, acertei o pagamento e sai de lá.

Não deu nem 30 minutos e ele me mandou uma mensagem: "Me encontra ali no posto 10 em duas horas".

Não sei se foi a carência ou a falta de uma amiga para avisar que aquilo era uma loucura, mas topei e nos encontramos. Bebemos mais ou menos 10 garrafas de cerveja e ele me avisou que morava ali pelo bairro: "Topa continuar bebendo em casa?". Tudo aquilo estava mesmo acontecendo? O meu primeiro sexo pós-divórcio seria com o meu novo cabeleireiro?

Chegando em sua casa, Guilherme já foi enfiando a língua fundo na minha garganta e apertando o meu mamilo com força, como quem tem pressa. Fiquei ofegante com a rapidez que as coisas foram acontecendo. Ali mesmo, ele me jogou no sofá da sala e me olhou com uma cara de quem tinha desejo. Abriu minhas pernas, empurrou minha calcinha pro lado e me chupou com vontade. A língua dele cabia perfeitamente na minha boceta, que já estava escorrendo de tesão. Gozei ali, na boca dele, que engoliu tudo.