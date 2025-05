'Corpos tremendo de prazer': transei com goleiro no vestiário após partida

Não pude de notar como Jorge era bonito. Alto, corpo sarado, veias saltadas nos braços, bunda redondinha marcando no calção e cabelos castanhos ondulados meio bagunçados. Notei que ele também me sacou de canto de olho e começou a rolar um clima entre a gente.

Embalados pela cerveja de comemoração, engatamos um papo e, quando todo mundo já tinha ido embora para curtir o restante do domingo, ofereci uma carona a Jorge, que ele morava no caminho da minha casa. Com olhar sacana, dei uma amassadinha no meu pau e falei que eu precisava só tomar uma ducha rápida no vestiário, pois estava muito suado.

Transei com goleiro no vestiário após partida Imagem: Adams Carvalho/UOL

A ducha obviamente era um pretexto e ele, esperto, entendeu o recado. O vestiário ficava no fundo da quadra e já não tinha mais ninguém por lá. Como os chuveiros eram separados por uma grande parede, se alguém se aproximasse, dava para disfarçar. Fomos para lá e, quando tirei a roupa para entrar no banho, Jorge mirou meu pau fixamente.

"Você gosta, né? Vem cá, pega como você pegou aquelas bolas hoje", provoquei e ele caiu de boca me levando à loucura. Jorge tinha talento para isso. Enquanto, chupava a cabeça, ele alisava minha rola toda, apertava as bolas, engolia até o talo, batia com ela em sua cara. O goleiro era um bezerrão daqueles famintos e meu pau ficou duro feito pedra.

Ele ficou bem excitado e me ajoelhei para contemplar aquela pica e lamber a cabeça rosinha do jeito que eu gostava. Ficamos um bom tempo nesse revezamento de mamadas, punhetando e roçando nossos paus um no outro numa brotheragem gostosa.