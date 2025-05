'Protagonistas da roda': como funcionava praça com sexo em público em SP

Chegando lá, notei vários grupos divididos. Um deles me chamou mais atenção. Um casal se chupava enquanto outros cinco caras ficavam em volta, apenas observando a cena e se masturbando. Me aproximei da roda, excitado com a cena. Coloquei meu pau pra fora e também comecei a me masturbar.

Um dos caras da roda se aproximou, tirou minhas mãos do meu pau e começou a bater uma para mim. Aos poucos, ele foi descendo e me chupou com vontade. Gozei ali, na boca dele.

Satisfeito, avistei um rapaz um pouco mais distante, perto de uma árvore. José* era negro, alto e usava uma regata preta e bermuda branca. Me aproximei e perguntei: "Tá sozinho aqui hoje?".

"Estou, mas podemos mudar isso", respondeu, dando uma apertada no pau duro marcando na bermuda. Em poucos segundos, começamos a nos beijar e peguei no seu pau ali mesmo.

Como funcionava praça com sexo público em SP Imagem: Adams Carvalho/ UOL

Aos poucos, fui descendo, beijando sua barriga e chupando o seu pau. Mamei aquele homem com vontade e como quem tem sede pelo leite. Não demorou muito pra notar que outros caras começaram a se aproximar e, em pouco tempo, nós éramos os protagonistas daquela roda que se formou. Oito homens se masturbavam vendo a gente se comer ali. Inclusive, notei que um deles era Caio, o meu amigo que tinha me chamado pra putaria.