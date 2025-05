'Pirocas Bar, sarração coletiva e dark room': minha 1ª vez na sauna gay

Curioso, fui até o segundo andar e me deparei com uma sarração coletiva de tantos caras passando e se encostando. Ali em cima também tem um cinema que passava um filme pornô gay. Foi ali que conheci Marcelo*, um homem mais velho que eu, moreno, alto, que estava sentado na última poltrona.

Como foi minha 1ª vez na sauna gay Imagem: Adams Carvalho/ UOL

Bati o olho nele e sentei ao seu lado. Ficamos nos encarando por alguns minutos e começamos a nos pegar. Marcelo enfiou a mão por baixo da toalha e começou a bater uma pra mim. Com gentileza, retribui o carinho e tirei o pau dele pra fora.

Ele tinha muito tesão no mamilo e chupei o dele com força. Quase gozando, cai de boa no seu pau e ele gozou com gosto na minha boca. Trocamos telefone e saí de lá direto para a piscina.

Lá na parte da sauna molhada, peguei dois caras que não sei o nome. Mas rolou só um beijo e uma mão-boba, nada de putaria — eu juro! Ainda curioso, fui direto para o terceiro andar e me deparei com o "dark room". Ao chegar no quarto à meia-luz, todo mundo ali estava se pegando e transando pelas paredes.

Encostei em uma e fiquei observando o movimento. Fui interrompido com uma boca no meu pau, que me chupou com vontade. Gozei ali mesmo, sem nem pedir. Após jorrar leite, continuei com tesão e enfiei meu pau em uma bunda que estava perdida por ali. Meti por aproximadamente cinco minutos e gozei dentro daquele cuzinho apertado. Nem cheguei a ver o rosto do rapaz.