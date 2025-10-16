Saudades de Belo: Peões pedem votos para ficar na 4ª roça de A Fazenda

Disputando a quarta roça de A Fazenda 2025 (Record), Fernando, Rayane e Yoná pediram votos para continuar no jogo.

Como foram as defesas

Fernando: "Estou aqui num lugar que corri para não estar, porque sei que não é um lugar legal. Confio em todos vocês e tô numa luta muito grande aí fora para conquistar um espaço, que é meu estúdio, um lugar que quero mudar, que custa 100 mil reais. Quero mudar a vida dos meus pais para cuidarem melhor da saúde. Conto muito com vocês pra que eu continue e realize mais meu sonho."

Rayane: "Preciso muito de vocês nesse momento. Vim me expor mesmo, sem medo do cancelamento, sem ser a namorada do Belo e, sim, a Ray que vocês estão conhecendo. Tem um mês que estou aqui e agora comecei a me adaptar. Cheguei com muita emoção, foi difícil para me acostumar, mas estou sendo muito verdadeira e queria muito pedir para vocês me deixarem ficar. Estou morrendo de saudade do Belo, do meu filho, mas não é agora que quero ver eles!"