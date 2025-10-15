Zezé Di Camargo defende anista a presos do 8 de janeiro em show; assista

Zezé di Camargo, 63, fez uma manifestação pública em apoio aos presos do ato de 8 de Janeiro durante sua apresentação em Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina.

O que aconteceu

O episódio ocorreu na noite de segunda-feira (13), no Festival do Camarão. Durante o show, o cantor recebeu de um fã uma camiseta com os dizeres "Anistia já! Presos do 8 de Janeiro". Em vez de devolvê-la, Zezé ergueu a peça diante do público, provocando aplausos e gritos de parte da plateia, enquanto o momento era registrado em vídeo.

A camiseta faz referência ao projeto de anistia destinado aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que participaram da invasão aos prédios dos Três Poderes em Brasília.