De onde vem herança de Chiquinho Scarpa, agora com R$ 34 no banco?

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio das contas bancárias do empresário Chiquinho Scarpa, 74, mas só encontrou R$ 33,98. Ele foi condenado a pagar uma dívida de R$ 210,4 mil com médicos de uma clínica de anestesiologia. O empresário não pode recorrer da decisão.

De onde vem herança

Francisco Scarpa Filho, o Chiquinho, é filho do empresário Francisco Scarpa e da socialite Patsy Scarpa. A história de riqueza da família começou com o avô, o imigrante italiano Nicolau Scarpa.

O empresário foi o criador da cervejaria Caracu, dono de empresas e acionista do Grupo Votorantim. O avô de Chiquinho também foi dono da marca Skol. O pai de Chiquinho, inclusive, foi responsável por lançar a primeira cerveja em lata no Brasil.