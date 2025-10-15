Odete não morreu? Atriz de 'Vale Tudo' levanta suspeita: 'Está em Paris'

A segunda hipótese de Letícia é ainda mais ousada: Odete não teria morrido. "Fico dividida. Se ela morreu, acho que não foi nenhum dos cinco. Se ela não morreu, acho que ela armou um bem bolado pra sair ilesa e tá em Paris tomando o vinho dela", diverte-se, referindo-se à vilã vivida por Deborah Bloch.

Provocada sobre a possibilidade de Gilda estar envolvida no crime para ajudar Raquel (Taís Araujo), ela diz que é impossível. "Eu queria, mas a Gilda não vai tá matando a Odete não. E acho que a Raquel tem um coração muito bom pra fazer um plano tão mal".

Me perguntam muito 'quem matou Odete?'. As pessoas acham que ei sei Gente, eu não sei! Quando peguei o texto, estava lá: 'cena protegida'. A gente não consegue nem acessar. Você acha que eu não tentei? Letícia Vieira, aos risos

A atriz ainda comentou as teorias que circulam nas redes sociais, incluindo a de que Nise estaria viva e pronta para se vingar. "Gosto também. Pra mim, é uma das mais críveis".

Já sobre a ideia de Raquel ser a assassina, Letícia é categórica. "Não acho que foi a Raquel, não tem contexto pra isso. Quando Odete morre, ela tá sentada no sofá assistindo TV com Ivan".

Fã do clima de mistério, Letícia celebra o impacto que Vale Tudo vem provocando na nova geração. "A novela pegou uma galera que não se atentava muito pra esse formato. Antigamente quem via novela das 9 eram os adultos. Hoje tem criança de 13 anos maratonando 'Vale Tudo'. Minha sobrinha é uma delas... "É muito legal ver como a novela alcançou esse público e resgatou essa paixão".