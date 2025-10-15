Val Marchiori realiza primeira sessão de quimioteriapia: 'Dói demais'

Val Marchori, 51, passou pela cirurgia de colocação do cateter e pela primeira sessão de quimioterapia.
O que aconteceu
A empresária, que foi diagnosticada com câncer de mama em agosto por um exame de rotina, compartilhou com seus seguidores que realizou, nesta quarta-feira (15) os dois procedimentos. Val estava com um nódulo suspeito e decidiu investigar, até chegar ao diagnóstico.
No Instagram, a socialite surgiu em um vídeo emocionado falando sobre a importância da mamografia, além de contar que faltam mais cinco sessões de quimioterapia. "
Marchiori abriu o coração ao relatar o processo. "Não é um processo fácil. A quimioterapia é um turbilhão de emoções, de dores e de muito desconforto. Mas é um passo necessário - e eu sigo firme, um dia de cada vez, com amor, coragem e fé. Faltam cinco, e cada uma delas será mais uma vitória".
A empresária disse querer ajudar e alertar outras mulheres. "Quero usar a minha voz para ajudar outras mulheres a terem acesso a um tratamento com mais dignidade, rapidez e acolhimento, porque o câncer não espera. Vou lutar por isso — com amor, fé e propósito. E a todos que oraram, enviaram mensagens, vibraram positivo, à minha família, meus filhos e meu marido, que são meu porto seguro: gratidão eterna. Seguimos firmes, com fé, esperança e o coração cheio de amor", completou.
