Tamires enfrenta Rayane na baia em A Fazenda: 'Nunca será a Gracyanne'

O clima esquentou na tarde de hoje (15) em A Fazenda 2025, quando Tamires Assis e Rayane Figliuzzi protagonizaram uma discussão acalorada dentro da baia.
O que aconteceu
A confusão começou quando Tamires conversava com Dudu sobre o comportamento das colegas de confinamento. "Essas nojentas, invejosas, que não sabem ver o outro tomar banho", reclamou. Ao ouvir a conversa, Rayane se posicionou. "Que isso gente..". Tamires retrucou a peoa. "O meu banho te incomodou porque, sua nojenta?", perguntou. Dudu Camargo preferiu se afastar.
Durante a discussão, Tamires não se conteve e avançou sobre Rayane aos gritos. "Nunca será a Gracyanne, sua idiota", disparou.
A namorada de Belo tentou reagir, mas acabou deixando a baia correndo. "Corre, corre, ela só sabe gritar!", dizia a peoa enquanto deixava o local.
NUNCA SERÁ GRACYANNE SUA NOJENTA ? pic.twitter.com/OUAQEBLZrr-- kah (@kabiscoiteira) October 15, 2025
