Shakira 'tatua' bumbum de modelo em ensaio quente: 'Deem uma olhada nisso'

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Shakira tatua bumbum de modelo em novas fotos Imagem: Reprodução/Instagram

Shakira, 48, voltou a agitar a internet ao divulgar um novo ensaio fotográfico hoje.

O que aconteceu

A artista posou ao lado de modelos musculosos, em registros que chamaram atenção dos fãs pela ousadia e clima provocante. Nas imagens publicadas em seu perfil no Instagram, a colombiana aparece cercada por homens de cueca. "Deem uma olhada nisso...", escreveu a cantora na legenda da publicação.

Em um dos cliques, Shakira vira uma tatuadora. Ela surge "tatuando" o bumbum de um dos modelos, que está deitado vestindo apenas uma cueca, enquanto outros homens ficam observando.

Shakira surge com homens sarados de cueca em novas fotos Imagem: Reprodução/Instagram

O ensaio ganhou uma enxurrada de elogios nos comentários. "Essa mulher é um ícone, não envelhece!", escreveu uma seguidora. Outra fez referência à turnê mais recente da artista, brincando: "As mulheres não choram mais, elas fazem tatuagem!". Um terceiro internauta resumiul: "Rainha absoluta, todos os homens são iguais mesmo".

