Shakira 'tatua' bumbum de modelo em ensaio quente: 'Deem uma olhada nisso'

Shakira, 48, voltou a agitar a internet ao divulgar um novo ensaio fotográfico hoje.

O que aconteceu

A artista posou ao lado de modelos musculosos, em registros que chamaram atenção dos fãs pela ousadia e clima provocante. Nas imagens publicadas em seu perfil no Instagram, a colombiana aparece cercada por homens de cueca. "Deem uma olhada nisso...", escreveu a cantora na legenda da publicação.

Em um dos cliques, Shakira vira uma tatuadora. Ela surge "tatuando" o bumbum de um dos modelos, que está deitado vestindo apenas uma cueca, enquanto outros homens ficam observando.