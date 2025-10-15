Estrela de 'Apocalypto', Rudy Youngblood é preso no Texas, diz site

Rudy Youngblood, 44, conhecido por interpretar papéis marcantes no cinema, como em "Apocalypto" (2006), foi detido ontem (14) na cidade de Belton, no Texas.

O que aconteceu

De acordo com o TMZ, ele é acusado de agressão contra um familiar ou pessoa próxima. A prisão ocorreu por volta das 12h20, quando um policial abordou Youngblood e descobriu que havia um mandado de prisão em aberto contra o ator, que foi encaminhado à delegacia.

Fontes da Deadline, outro veículo americano, informaram que Youngblood permanece detido. Isso ocorre mesmo diante da possibilidade de pagar uma fiança de US$ 20 mil para aguardar o andamento do processo em liberdade, segundo o site.