Roça cancelada? Fernando sugere trapaça de Wallas em A Fazenda 17

Em uma conversa com Fabiano e Créo na área externa da sede de A Fazenda 2025 (Record), Fernando sugeriu que Wallas manipulou os poderes do Lampião na formação da quarta roça.
O que aconteceu
O ator desabafou. "O Wallas falou algo que achei preocupante. Ele tinha aberto o poder dele, sabia do poder da Carol, e ele falou: 'Eu comecei a falar pra votarem no Mesquita, porque eu sabia que Carol poderia tirar os votos e ficaria uma pessoa só com a quantidade de votos."
De alguma forma, ele manipulou o poder. Ele sabia o poder da Carol, ela não tinha aberto ainda. Ele falou que foi por isso que a produção pediu pra ele fica calado. De certa forma, manipulou o poder.
Fernando Sampaio
Ele pontuou que a atitude, contudo, não mudaria a roça. "Não ia dar em nada, mas você não pode verbalizar isso."
Na sequência, Fernando cogitou um possível cancelamento do poder, que faria com que a roça fosse cancelada e alterada. "Se cancela o poder, quem da Baia vai? Quem é puxado pela Yoná? Will, Martina, Toninho?".
Fabiano opinou. "Acho que ela puxaria o Will."
Durante a formação da quarta roça, Wallas teve os Poderes da Chama e deu um para Carol. Com o poder, a Miss Bumbum podia anular todos os votos dados a um peão. Carol escolheu tirar os seus votos.
