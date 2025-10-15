Por que ex-ator da Globo pode plantar maconha sem ser preso? Entenda

Mohammed Abdullah, antes conhecido como Ricardo Petraglia, ao lado de um de seus pés de maconha Imagem: Reprodução/Instagram

Ele tem um habeas corpus para plantar maconha para uso pessoal. Mohammed buscou o salvo-conduto porque sofre de hepatite C e dores decorrentes de uma prótese coxofemoral que desarranjou sua coluna. A primeira condição sobrecarrega o fígado e o impede de tomar anti-inflamatórios para a segunda. Com a idade, essas dores se somaram à pressão alta e à depressão. "O óleo me tira disso tudo sem efeitos colaterais. Quer dizer, eu não paro de envelhecer, mas não tem efeito colateral".

Ele obteve autorização da Anvisa para importar o remédio e, em seguida, comprovou não ter condições financeiras para fazê-lo. "O remédio é caríssimo, US$ 400 por vidrinho. Eu aleguei que sou um aposentado, não tenho esse dinheiro para gastar. Vou ter que plantar em casa para fazer meu próprio remédio", explica. Todo esse processo foi feito com a ajuda de um advogado.

O ex-ator não esconde que já era usuário da planta antes de ter a permissão para plantar. "Eu não tinha ideia dessa coisa da maconha medicinal. Eu era só um maconheiro", relembra. Um dia, visitou um amigo que tinha uma associação especializada em maconha medicinal e entendeu o potencial do tratamento: "Eu vi crianças parando de ter convulsão porque tomaram óleo. Aí eu comecei a plantar e dava um terço das minhas plantas para a associação. Era uma rede clandestina".

No Instagram, o ex-ator explica o processo de colheita e preparo da maconha Imagem: Reprodução/Instagram

Hoje, Mohammed não pode vender e nem doar o que produz. Por isso, usa sua visibilidade para desmistificar o assunto nas redes sociais: "Está sendo uma ferramenta para eu dizer o que eu preciso dizer, o que eu quero que as pessoas ouçam. Fora isso, eu não estou nem aí quanto seguidor tenho ou não. Eu quero mais é me expressar".