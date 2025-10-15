SplashUOL
Resumo da reta final de 'Vale Tudo': capítulos de 16/10 a 18/10

Filipe Pavão
De Splash, no Rio
Atualizada em
Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo'
A Globo não divulgará oficialmente os resumos dos últimos capítulos de "Vale Tudo". A seguir, você confere o que acontecerá de acordo com apuração de Splash.

Quinta, 16 de outubro

Sexta, 17 de outubro

Marco Aurélio aparece em delegacia. Tiago visita Marco Aurélio em delegacia. Fátima segue trabalhando em padaria. Liberada pela polícia, Heleninha aparece ao lado de Celina, Eugênio, Renato e Tiago aparecem juntos na mansão dos Roitman. Fátima e César encontram Carvana no haras. Freitas surge em bangalô paradisíaco ao lado de Will, novo personagem. Afonso, Solange, Sardinha e os gêmeos celebram a vida em praia. Raquel e Ivan recebem amigos e familiares em sua nova mansão.

Sábado, 18 de outubro

Reapresentação do último capítulo.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

