Rafa Kalimann aposta em look decotado para o Victoria's Secret Show em NY

Rafa Kalimann marcou presença no Victoria's Secret Fashion Show 2025, desfile que ocorreu na noite de hoje em Nova York.

O que aconteceu

A influenciadora chamou atenção cruzar o famoso tapete rosa, exibindo a barriguinha da primeira gravidez. A morena está com seis meses de gestação de Zuza, fruto de seu relacionamento com Nattanzinho.

Para a noite especial, Rafa escolheu um vestido preto longo. A peça chama atenção pelo decote ousado, em "V", com tiras laterais que realçaram sua silhueta. O modelo também contava com uma fenda, que adicionou um toque de sensualidade. A futura mamãe de Zuza completou o visual com sandálias de salto fino, também na cor preta, com detalhes brilhantes.