Rafa Kalimann aposta em look decotado para o Victoria's Secret Show em NY

Rafa Kalimann marcou presença no Victoria's Secret Fashion Show 2025, desfile que ocorreu na noite de hoje em Nova York.
O que aconteceu
A influenciadora chamou atenção cruzar o famoso tapete rosa, exibindo a barriguinha da primeira gravidez. A morena está com seis meses de gestação de Zuza, fruto de seu relacionamento com Nattanzinho.
Para a noite especial, Rafa escolheu um vestido preto longo. A peça chama atenção pelo decote ousado, em "V", com tiras laterais que realçaram sua silhueta. O modelo também contava com uma fenda, que adicionou um toque de sensualidade. A futura mamãe de Zuza completou o visual com sandálias de salto fino, também na cor preta, com detalhes brilhantes.
De cabelos soltos e maquiagem leve, Kalimann esbanjou confiança e estilo no evento que reúne celebridades, modelos e artistas do mundo da moda. Após um hiato de seis anos, o Victoria's Secret Fashion Show retornou ao formato tradicional no ano passado e, nesta nova edição, consolida-se novamente como um dos desfiles mais aguardados do calendário internacional.
