A Fazenda 2025: Matheus vence 5ª Prova do Fazendeiro e escapa da roça

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em
A Fazenda 2025: Matheus na Prova do Fazendeiro
A Fazenda 2025: Matheus na Prova do Fazendeiro Imagem: Reprodução/RecordPlus

Matheus venceu a quinta Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2025 (Record) e escapou da roça.

Como foi a prova

Cada peão foi representado por um freezer, onde guardava produtos selecionados. A cada rodada, um painel mostraria imagens ou vídeos diversos.

A cada rodada, Galisteu fazia perguntas e o peão deveria bater o giroflex para responder. Caso o peão acertasse, tiraria um produto de outro freezer. Se errasse, escolheria alguém para tirar um produto do seu freezer.

O peão que perdesse três produtos com base colorida seria eliminado. Se tornava Fazendeiro o peão que sobrasse após as eliminações.

Com a vitória de Matheus, três peões disputam a quarta roça: Fernando, Rayane e Yoná. O menos votado será eliminado amanhã.

