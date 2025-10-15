A Fazenda 2025: Matheus vence 5ª Prova do Fazendeiro e escapa da roça

Matheus venceu a quinta Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2025 (Record) e escapou da roça.

Como foi a prova

Cada peão foi representado por um freezer, onde guardava produtos selecionados. A cada rodada, um painel mostraria imagens ou vídeos diversos.

A cada rodada, Galisteu fazia perguntas e o peão deveria bater o giroflex para responder. Caso o peão acertasse, tiraria um produto de outro freezer. Se errasse, escolheria alguém para tirar um produto do seu freezer.