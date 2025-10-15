Quem é o padre que ironizou morte de Preta Gil e está sendo processado

Tem formação em Filosofia e Teologia. Ele concluiu o curso de filosofia em 2014, no Seminário Maior São João Maria Vianney. Já a formação de Teologia foi concluída em 2018.

Antes de ser padre, fez estágio pastoral. Ele atuou na Paróquia São José, em Areial (PB) entre 2015 e 2016 e na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande entre 2017 e 2018.

Foi ordenado em 2019. Primeiro, rezou missas na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores, em Monteiro. Depois, foi atuar como Vigário Paroquial na Paróquia Santa Ana, em Alagoa Nova e por fim na Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Campina Grande, que divulgou as informações da trajetória dele. Hoje, ele assume a Paroquial de São José, em Areial.

Polêmica ocorreu durante sermão horas após a morte de Preta Gil. "Eu peço saúde, mas não alcanço saúde, é porque Deus sabe o que faz, ele sabe o que é melhor para você, que a morte é melhor para você. Como é o nome do pai de Preta Gil? Gilberto Gil fez uma oração aos orixás, cadê esses orixás que não ressuscitaram Preta Gil? Já enterraram?", disse ele.

Bela Gil já havia criticado o sermão em suas redes sociais. Em post no Instagram, a apresentadora compartilhou a notícia, chamando o padre Danilo de "desrespeitoso" na legenda da publicação.

A Associação Cultural de Umbanda, Candomblé e Jurema Mãe Anália Maria de Souza emitiu uma nota de repúdio sobre as falas do padre. "Deus é amor e respeito ao próximo, onde infelizmente esse senhor que se diz sacerdote prega o ódio e o preconceito e ainda amedronta em pleno culto em sua igreja", diz o comunicado.