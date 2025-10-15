Quem é a atriz cubana Mariela Garriga, a nova Maria Madalena de Mel Gibson?

Duas décadas depois de 'A Paixão de Cristo' (2004) ter chocado plateias e quebrado recordes de bilheteria entre produções independentes, Mel Gibson, 69, volta a Jerusalém — cinematograficamente falando. O ator e diretor iniciou as filmagens de duas continuações do épico religioso, que chegam com o título 'A Ressurreição de Cristo' e têm lançamento previsto para 2027.

O que aconteceu

Para interpretar Maria Madalena, foi escalada a atriz cubana Mariela Garriga, 36, papel que no filme original pertenceu à italiana Monica Bellucci.

Nascida em Havana, Cuba, em 1989, Mariela Garriga é um nome em ascensão em Hollywood. Em 2017, apareceu em um episódio de 'Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais' — um dos dramas policiais mais longevos da televisão. Depois, engatou participações em 'NCIS: Los Angeles' e 'NCIS: Investigação Naval', dois derivados de sucesso da franquia criminal da CBS.