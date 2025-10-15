Público nota 2 gafes na virada de Maria de Fátima em Vale Tudo: 'Mixuruca'

Ex-influencer se lamentou por estar grávida, pois nunca quis ser mãe. "Meus Fatymores me cancelaram, agora estou aqui, grávida, sozinha, vendendo pão", declarou ela, que agora trabalha em uma padaria.

Ela aproveitou para mais uma vez pedir ajuda para Raquel. No entanto, a dona da Paladar se recusou a dar abrigo ou ajudar a filha financeiramente, alegando que ela estaria prejudicando a redenção de Fátima.

Nas redes, muitos comentários relembraram o fato de que César (Cauã Reymond) é o pai da criança. Agora bilionário, o modelo não assumiu qualquer responsabilidade na paternidade e nem Fátima entrou com uma ação na Justiça para cobrar legalmente a participação dele na criação do filho.

Essa cena da Fátima com o César não faz o menor sentido, ele é milionário, pai da criança e a mãe, que sempre foi louca por dinheiro, fica tranquila sem pensão. No Brasil não existe justiça? #ValeTudopic.twitter.com/EHlfnfaO9H -- Radhassinho (@radhasso) October 16, 2025

Quando o Cesar era pobre a Fátima ia todo dia atrás dele pedir pensão. Agora que ele tá bilionário e o filho dela é herdeiro pela lei, ela vai trabalhar em padaria #ValeTudo pic.twitter.com/UwAmwCuDK4 -- Preto Nerd (@_PretoNerd_) October 14, 2025