Vale Tudo

Público nota 2 gafes na virada de Maria de Fátima em Vale Tudo: 'Mixuruca'

Clara Ribeiro
Colaboração para Splash, em São Paulo
Maria de Fátima (Bella Campos) no final de 'Vale Tudo'
Maria de Fátima (Bella Campos) no final de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

No capítulo desta quarta (15), Maria de Fátima (Bella Campos) apareceu em cenas inusitadas - ao lado da mãe e já com a gravidez avançada - e o público foi às redes sociais comentar.

César não vai pagar pensão, Fátima?

Fátima e Raquel (Taís Araújo) tiveram um acerto de contas. No antigo apartamento de Rubinho (Julio Andrade), as duas conversaram sobre o futuro, sobretudo sobre a chegada do filho de Fátima.

Ex-influencer se lamentou por estar grávida, pois nunca quis ser mãe. "Meus Fatymores me cancelaram, agora estou aqui, grávida, sozinha, vendendo pão", declarou ela, que agora trabalha em uma padaria.

Ela aproveitou para mais uma vez pedir ajuda para Raquel. No entanto, a dona da Paladar se recusou a dar abrigo ou ajudar a filha financeiramente, alegando que ela estaria prejudicando a redenção de Fátima.

Nas redes, muitos comentários relembraram o fato de que César (Cauã Reymond) é o pai da criança. Agora bilionário, o modelo não assumiu qualquer responsabilidade na paternidade e nem Fátima entrou com uma ação na Justiça para cobrar legalmente a participação dele na criação do filho.

Barriga pequena e bolsa estourando

Outra gafe notada pelos telespectadores foi o tamanho da barriga de Fátima. Quatro meses se passaram no capítulo de hoje, mas a filha de Raquel apresentou pouca mudança física aos sete meses de gestação - enquanto que Solange (Alice Wegmann) surgiu com um barrigão, aos nove meses.

Bolsa de Fátima estourou no final do capítulo e a cena deu o que falar nas redes. Cenas antes, a bolsa de Solange também estourou. Com isso, as duas vão dar à luz seus filhos no capítulo de amanhã.

