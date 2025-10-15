Público nota 2 gafes na virada de Maria de Fátima em Vale Tudo: 'Mixuruca'

No capítulo desta quarta (15), Maria de Fátima (Bella Campos) apareceu em cenas inusitadas - ao lado da mãe e já com a gravidez avançada - e o público foi às redes sociais comentar.
César não vai pagar pensão, Fátima?
Fátima e Raquel (Taís Araújo) tiveram um acerto de contas. No antigo apartamento de Rubinho (Julio Andrade), as duas conversaram sobre o futuro, sobretudo sobre a chegada do filho de Fátima.
Ex-influencer se lamentou por estar grávida, pois nunca quis ser mãe. "Meus Fatymores me cancelaram, agora estou aqui, grávida, sozinha, vendendo pão", declarou ela, que agora trabalha em uma padaria.
Ela aproveitou para mais uma vez pedir ajuda para Raquel. No entanto, a dona da Paladar se recusou a dar abrigo ou ajudar a filha financeiramente, alegando que ela estaria prejudicando a redenção de Fátima.
Nas redes, muitos comentários relembraram o fato de que César (Cauã Reymond) é o pai da criança. Agora bilionário, o modelo não assumiu qualquer responsabilidade na paternidade e nem Fátima entrou com uma ação na Justiça para cobrar legalmente a participação dele na criação do filho.
Essa cena da Fátima com o César não faz o menor sentido, ele é milionário, pai da criança e a mãe, que sempre foi louca por dinheiro, fica tranquila sem pensão. No Brasil não existe justiça? #ValeTudopic.twitter.com/EHlfnfaO9H-- Radhassinho (@radhasso) October 16, 2025
Quando o Cesar era pobre a Fátima ia todo dia atrás dele pedir pensão. Agora que ele tá bilionário e o filho dela é herdeiro pela lei, ela vai trabalhar em padaria #ValeTudo pic.twitter.com/UwAmwCuDK4-- Preto Nerd (@_PretoNerd_) October 14, 2025
Se a Fátima tivesse colocado o César na justiça, ele com esses 3 bilhões herdados da Odete, ela já era pra tá no mínimo milionária mas aparentemente a Manuela Dias desistiu de desenvolver o enredo da faty do jeito que a personagem é de verdade pic.twitter.com/fFRNWXFFSY-- lipe (@anashrava) October 16, 2025
Fátima era tão esperta no inicio agora ta gravida de um cara rico e nem pra colocar ele no pau e tirar grana dele ficou burra depois da morte da Odete #ValeTudo-- Diogo Medeiros (@nighztwing) October 16, 2025
Barriga pequena e bolsa estourando
Outra gafe notada pelos telespectadores foi o tamanho da barriga de Fátima. Quatro meses se passaram no capítulo de hoje, mas a filha de Raquel apresentou pouca mudança física aos sete meses de gestação - enquanto que Solange (Alice Wegmann) surgiu com um barrigão, aos nove meses.
Bolsa de Fátima estourou no final do capítulo e a cena deu o que falar nas redes. Cenas antes, a bolsa de Solange também estourou. Com isso, as duas vão dar à luz seus filhos no capítulo de amanhã.
A barriguinha mixuruca de grávida da Fátima. Eu fico com essa barriga depois de uma feijoada#ValeTudo pic.twitter.com/hdB9v4ksjx-- kafka decolonial (@oelvianna) October 16, 2025
pqp q capítulo tosco de vale tudo hoje KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK-- . (@itnxths) October 16, 2025
deram toda barriga pra solange e esqueceram da fatima
a barriga da maria de fátima sem aparecer KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK-- els. ?? (@lynchkavnagh) October 16, 2025
