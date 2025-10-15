Por que Olavo caiu em desgraça sozinho na 1ª 'Vale Tudo'? Veja novo final

César (Cauã Reymond) e Olavo (Ricardo Teodoro) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Seu final, exibido no dia 17 de outubro, deve ser ao lado de César e de Fátima. Assim que ficou viúvo de Odete (Debora Bloch), César prometeu ao amigo alguns de seus milhões.

De acordo com a sinopse, Olavo surge em um haras com os dois e com Carvana, novo personagem. Desse modo, Olavo termina a trama no "bem bom".

Em 1988, Olavo foi preso e César ficou rico

Na primeira versão, Olavo (Paulo Reis) acabou preso por seus golpes e em um romance com Consuêlo (Rosane Gofmann). Nos últimos capítulos, a secretária surpreendeu os telespectadores ao surgir na cadeia, visitando Olavo.

Em 1988, Consuêlo era solteira, irmã de Jarbas, vivido por Stepan Nercessian. Os dois mantinham uma relação fraterna e divertida, que conquistou o público. Os dois criavam juntos os sobrinhos André (Marcello Novaes) e Daniela (Paula Lavigne).