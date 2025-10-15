Odete Roitman e suspeitos de 'Vale Tudo' também brilham no cinema

Antes de interpretar a vilã Odete Roitman em "Vale Tudo", Debora Bloch foi muito aplaudida e premiada como a protagonista de "Bete Balanço".

Debora, porém, não é a única do elenco do remake de "Vale Tudo" a brilhar no cinema. Inclusive, alguns suspeitos da morte da megera estão em cartaz nas telonas em filmes muito elogiados pela crítica.

Conheça os filmes estrelados por Odete e os suspeitos de assassinato

Para Flavia Guerra, "Bete Balanço", estrelado por Bloch, é um dos grandes filmes da história do cinema brasileiro. "'Bete Balanço' mostrou muito a juventude da época, que não tinha sido retratada no cinema e da forma como foi. O Brasil o país da novela, e são maravilhosas as nossas novelas, mas o cinema permite outra linguagem, outro tempo, é delicioso, tem humor", diz.