Vale Tudo

Penúltimo capítulo de Vale Tudo terá desfecho inédito de Leila e mais; veja

Clara Ribeiro
Colaboração para Splash, em São Paulo
Leila (Carolina Dieckmmann) em 'Vale Tudo'
Leila (Carolina Dieckmmann) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

Splash reuniu o que vai acontecer no capítulo de amanhã (16) em "Vale Tudo" (Globo), a partir dos roteiros finais. Confira a seguir!

O que aconteceu

Heleninha (Paolla Oliveira) é transferida para penitenciária. Apesar da prisão, o verdadeiro assassino de Odete (Debora Bloch) ainda não foi revelado, o que deve acontecer no último capítulo, quando Heleninha será liberada.

Solange (Alice Wegmann) dá à luz gêmeos. Em seguida, Afonso (Humberto Carrão) aparece com cabelo raspado mais uma vez.

Fátima (Bella Campos) também dará à luz. O menino se chamará Salvador, em homenagem ao avô dela, que morreu no primeiro capítulo. Além disso, ela dará a criança para Raquel (Taís Araújo) criar.

Leila (Carolina Dieckmmann) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) conversam no quarto deles. Algumas cenas depois, Marco Aurélio tenta fugir de jatinho em pista clandestina com Leila e Bruno (Miguel Moro), mas é parado por policiais. A prisão é uma novidade do remake, não aconteceu na primeira versão, de 1988.

