Penélope Milford, atriz de 'Amargo Regresso', falece aos 77 anos

Penélope Milford, atriz americana conhecida por seu papel em "Amargo Regresso" (1978), faleceu aos 77 anos.
O que aconteceu
A informação foi confirmada pelo seu irmão, Doug Milforf, e a causa da morte ainda não foi revelada. Ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação no filme, que também contou com Jon Voight e Jane Fonda no elenco.
Após esse destaque, Penélope continuou sua carreira com papéis em filmes como "The Great Santini" (1979) e "The River" (1984), além de participações em séries de TV. Nos últimos anos, ela se dedicou ao teatro e à escrita, publicando livros e peças.
Penelope nasceu em 23 de março de 1948 em St. Louis, Missouri, e depois se mudou para Illinois com sua família, onde cresceu. Sua carreira como atriz começou em Nova York, em 1971, ao estrelar ao lado de Richard Gere, em uma produção off-Broadway de Long Time Coming And A Long Time Gone, baseada na vida do músico Richard Farina.
