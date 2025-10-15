Pai morreu e deixou Woody para Andy? Veja teoria sinistra de 'Toy Story'

Depois que Andy Sr. pegou poliomielite, seus brinquedos teriam sido queimados. No entanto, ele escondeu Woody, poupando o boneco cowboy desse destino.

Andy pai eventualmente se recuperou da doença, cresceu e conheceu sua mulher. Eles tiveram um filho, mas pouco depois do nascimento da irmã de Andy, Molly, a teoria diz que o pai desenvolveu a síndrome pós-poliomielite, uma condição que acabou levando à sua morte.

A teoria da poliomielite também explica por que o boneco nunca se lembrou do programa de TV "O Rodeio do Woody". Se ele passava a maior parte dos dias em um hospital com o pai de Andy, é provável que não tivesse acesso a TV na época.

Por que o Woody é um boneco tão raro?

Antes de morrer, o pai de Andy confia Woody ao filho. Em "Toy Story 2", é revelado que o boneco é bastante raro, e a teoria também explica esse detalhe. A razão pela qual Woody é um brinquedo tão especial é porque ele é o único boneco do tipo que foi feito —apenas um protótipo.

Tudo teria começado com uma promoção de uma empresa de cereais. No concurso, você enviaria uma quantidade X de tampas de caixa e ganharia um boneco do xerife Woody. No entanto, os produtos do Woody foram descontinuados após o lançamento do Sputnik, em 1957 (lembra que o Pete Fedido reclama que "as crianças só queriam brincar com brinquedos espaciais"?).