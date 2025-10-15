SplashUOL
Ninjas de A Fazenda 17 seguram Fernando durante treta com Nizam

A Fazenda 2025: Ninjas entram para separar briga no intervalo
Fernando e Nizam se envolveram em uma grande treta durante os intervalos da formação da quarta roça de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

Quando o programa foi para o intervalo, o ator acusou o ex-BBB de ser mentiroso e os dois se aproximaram para discutir. "Você é mentiroso e falso. Você trai as pessoas na frente do Brasil."

Enquanto a discussão aumentava, ninjas da produção apareceram e se colocaram entre os dois. "Você é um hipócrita, mentiroso e falso", Fernando continuou.

O ator continuou a avançar no ex-BBB e foi segurado pelos ninjas. Fernando se justificou. "Vou agredir ninguém não. Não quero sair daqui expulso. Pode ficar tranquilo. Mas esse m*rda vai aprender o que é dizer que é riquinho lá fora."

Fernando seguiu gritando com Nizam e mais uma vez foi afastado pelos ninjas.

