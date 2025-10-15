Ninjas de A Fazenda 17 seguram Fernando durante treta com Nizam

Fernando e Nizam se envolveram em uma grande treta durante os intervalos da formação da quarta roça de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

Quando o programa foi para o intervalo, o ator acusou o ex-BBB de ser mentiroso e os dois se aproximaram para discutir. "Você é mentiroso e falso. Você trai as pessoas na frente do Brasil."

Enquanto a discussão aumentava, ninjas da produção apareceram e se colocaram entre os dois. "Você é um hipócrita, mentiroso e falso", Fernando continuou.