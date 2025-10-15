Cena bizarra de sexo e morte brutal: 'Gen V' é o mundo se heróis existissem

No primeiro episódio da série, Emma usa seus poderes de encolher para masturbar Liam. Ela fica pequena a pedido do parceiro e, na cena, fica pendurada no pênis do rapaz. O órgão genital foi criado em grande escala e combinado com efeitos especiais para a gravação. "Quando vi aquele pênis, eu fiquei animada para fazer um pouco de comédia física. Foi o melhor dia no set. [...] E quando vou me pendurar em um pinto gigante de novo? Nunca", disse Lizze Broadway, que interpreta a personagem.

Emma já usou as habilidades para matar também, ao diminuir e entrar por um ouvido do inimigo e sair pelo outro. Para salvar Sam, ela atravessa os ouvidos de um soldado, que morre imediatamente. Quando sai do outro lado, quase se afoga na poça de sangue formada na orelha do soldado. A cena é do terceiro episódio da primeira temporada.

Emma após atravessar os ouvidos de um soldado Imagem: Reprodução

No episódio 4 da atual temporada, ela se desespera ao ficar presa na privada quando Cipher, o diretor da Universidade de Godolkin, vai usar o banheiro. Ela está tentando invadir a sala em que o vilão está para colocar uma escuta e usa seu tamanho reduzido para entrar sem que o diretor perceba, mas não contava que acabaria dentro do vaso sanitário, encarando Cipher se sentar para fazer suas necessidades.

Um dos momentos mais bizarros é quando Marie, que pode controlar o sangue, explode o pênis de Rufus ao se sentir ameaçada. Na primeira temporada, Marie recorre a Rufus para descobrir o paradeiro de Emma. Ele tem poderes mediúnicos e apaga na presença da colega; quando acorda, está nu em sua frente, assustando a Super, que usa seus poderes para explodir o genital dele — e, sim, tudo isso é mostrado em cena episódio quatro da primeira temporada.