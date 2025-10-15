Morte de ator ex-Malhação é investigada como suspeita, diz Polícia Civil

A morte de Felipe Selau, 31, encontrado morto ontem em apartamento em São Paulo, é considerada suspeita pela Polícia Civil.
O que aconteceu
Secretaria de Segurança Pública de São Paulo se posicionou sobre a morte do ator. "A vítima foi encontrada já sem vida em seu apartamento. A perícia foi acionada e o caso registrado como morte suspeita em delegacia de Barueri", diz o comunicado enviado a Splash.
Corpo do ator foi encontrado na manhã de ontem. A polícia civil confirmou que Felipe foi encontrado já sem vida em apartamento localizado no bairro Bethaville I, em Barueri. A morte foi confirmada publicamente ontem pela irmã do artista, Priscila Back, jogadora de futebol do Cruzeiro.
Amigos, companheiros de trabalho e familiares tiveram dificuldades para entrar em contato com Felipe nos últimos dias. Em vídeo divulgado ontem nas redes sociais, Priscila Back afirmou que o corpo foi encontrado após um amigo ir até o apartamento e pedir ajuda a um chaveiro.
Priscila não informou detalhes sobre a causa da morte. Foram encontrados antidepressivos no local, segundo a irmã de Felipe.
Atualmente, ele trabalhava como produtor executivo da empresa Chilli Beans e utilizava o nome artístico de Felipe Céu. Em Malhação, Felipe interpretou o personagem Paulo Tiago na temporada intitulada "Malhação, Casa Cheia", exibida entre 2013 e 2014.
Procure ajuda
Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.
O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.
