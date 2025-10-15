Morte de ator ex-Malhação é investigada como suspeita, diz Polícia Civil

A morte de Felipe Selau, 31, encontrado morto ontem em apartamento em São Paulo, é considerada suspeita pela Polícia Civil.

O que aconteceu

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo se posicionou sobre a morte do ator. "A vítima foi encontrada já sem vida em seu apartamento. A perícia foi acionada e o caso registrado como morte suspeita em delegacia de Barueri", diz o comunicado enviado a Splash.

Corpo do ator foi encontrado na manhã de ontem. A polícia civil confirmou que Felipe foi encontrado já sem vida em apartamento localizado no bairro Bethaville I, em Barueri. A morte foi confirmada publicamente ontem pela irmã do artista, Priscila Back, jogadora de futebol do Cruzeiro.