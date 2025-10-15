Morre Sérgio Mattos, empresário que revelou Gisele Bündchen e Cauã Reymond

O empresário Sérgio Mattos morreu hoje aos 62 anos. O fundador da agência 40 Graus Models foi responsável por revelar diversos famosos no universo da moda, entre eles a estrela internacional Gisele Bündchen e o ator Cauã Reymond.

O que aconteceu

Causa da morte não foi revelada. "Recebemos a triste confirmação de sua partida. É com imensa dor que compartilhamos esta notícia. Agradecemos sinceramente por todas as mensagens de carinho, solidariedade e apoio neste momento tão difícil", divulgou a agência 40 Graus Models em publicação nas redes sociais.

Além de Gisele e Cauã, Sérgio também foi responsável por revelar Isabelli Fontana, Ana Beatriz Barros, Raica e Jesus Luz. Agência comandada pelo empresário está em atividade desde 2004, tornando-se uma referência no meio artístico.