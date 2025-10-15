Modelo italiana é morta a facadas pelo companheiro em Milão

A modelo e empresária italiana Pamela Genini, 29, foi morta a facadas na noite de ontem (14) em Milão, na Itália.
O que aconteceu
O crime foi cometido pelo companheiro da modelo, Gianluca Soncin, 52. O assassinato aconteceu no terraço de um apartamento localizado no bairro de Gorla, por volta das 22h (horário local).
De acordo com a imprensa italiana, após o ataque, Soncin tentou tirar a própria vida, desferindo golpes no próprio pescoço. Ele foi socorrido e encaminhado sob custódia ao Hospital Niguarda, onde permanece internado. Testemunhas que presenciaram parte da agressão chamaram a polícia imediatamente, o que permitiu a rápida chegada das autoridades ao local.
Natural da vila de Strozza, na província de Bérgamo, Pamela era conhecida no meio fashion. Dona de uma marca de biquínis, ela costumava compartilhar nas redes sociais sua rotina entre Milão, Monte Carlo e Dubai, onde mantinha uma vida ligada à moda e aos negócios.
