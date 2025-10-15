Modelo italiana é morta a facadas pelo companheiro em Milão

A modelo e empresária italiana Pamela Genini, 29, foi morta a facadas na noite de ontem (14) em Milão, na Itália.

O que aconteceu

O crime foi cometido pelo companheiro da modelo, Gianluca Soncin, 52. O assassinato aconteceu no terraço de um apartamento localizado no bairro de Gorla, por volta das 22h (horário local).

De acordo com a imprensa italiana, após o ataque, Soncin tentou tirar a própria vida, desferindo golpes no próprio pescoço. Ele foi socorrido e encaminhado sob custódia ao Hospital Niguarda, onde permanece internado. Testemunhas que presenciaram parte da agressão chamaram a polícia imediatamente, o que permitiu a rápida chegada das autoridades ao local.