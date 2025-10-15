Modelo após Virginia admitir 2ª chance a Vini Jr.: 'Não foi falta de aviso'

A modelo Day Magalhães afirma que não se arrependeu de divulgar prints de conversas com Vini Jr., mesmo após Virginia dizer que está disposta a dar uma nova chance ao jogador de futebol.

O que aconteceu

Ela respondeu a perguntas no Instagram, hoje, com uma foto de um buquê de flores acompanhada da frase: Não foi por falta de aviso".

Declaração surge após Virginia dizer que está disposta a conceder uma segunda chance a Vini. O envolvimento dos dois, que estavam "se conhecendo", havia sido interrompido após Day vazar conversas que teve com o jogador.