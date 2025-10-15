Marcello Melo Jr. rebate críticas por namoro com atriz 17 anos mais nova

Marcello Melo Jr., 37, decidiu responder com leveza às críticas que vem recebendo nas redes sociais por causa do relacionamento com a atriz Mell Muzzilo, de 20 anos.

O que aconteceu

O casal virou assunto na web devido à diferença de idade entre eles. Diante disso, o ator publicou um vídeo na noite de ontem (14) em seu perfil nas redes sociais. "Nota oficial! Me ajudem a compartilhar, por favor", escreveu ele na legenda.

No registro, Marcello começa falando sobre os comentários que recebe, mas, de repente, o vídeo "trava". "Pô, vou falar pra vocês. Na internet, tem horas que.. eu não sou de ficar respondendo as coisas não, mas essa não tem como ficar calado", disse. Em seguida, o artista adicionou uma animação que simula uma falha de conexão, como se o vídeo tivesse sido interrompido.