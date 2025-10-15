Luísa Sonza posa em clima de romance com novo namorado

Luísa Sonza, 26, compartilhou registros de sua viagem romântica às Maldivas ao lado do namorado, o médico português Luís Ribeirinho.

O que aconteceu

O casal aparece trocando beijos e abraços em meio ao cenário paradisíaco, com o mar cristalino ao fundo. "Nosso amor é lindo, manso, seguro, é quase clichê", escreveu Luísa na legenda da pulicação, acompanhando a frase com um emoji de coração.

Nas imagens, a cantora surge usando um biquíni preto e branco enquanto posa abraçada ao companheiro dentro d'água. Luísa exibiu algumas tatuagens no braço.