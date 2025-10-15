Lucas dorme na casa do ex, Carlinhos Maia, e brinca: 'Errei, fui moleque'

Lucas Guimarães, 31, acabou passando a noite na casa do ex-marido, Carlinhos Maia, após o casamento da cantora Mari Fernandez, realizado ontem em São Paulo.

O que aconteceu

O reencontro do ex-casal chamou atenção nas redes sociais e reacendeu especulações sobre uma possível reconciliação. Eles se separaram em julho, após 15 anos de união. Nas redes sociais, Carlinhos explicou que o encontro não trata-se de uma reaproximação como casal.

Influenciadores mostraram momentos de descontração. Ao acordar, pela manhã, Lucas brincou com a situação. "Errei, fui moleque", escreveu o apresentador em um story. Pouco tempo depois, brincou novamente: "Onde é que eu tô?".