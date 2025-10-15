Jojo Todynho recebe notificação extrajudicial por uso do termo 'leproso'

O movimento cobra retratação pública e classifica a fala como discriminatória e desumanizadora. O documento enviado à Jojo, a qual Splash teve acesso, ressalta que o uso de tais termos reforça "o estigma histórico e o preconceito que há séculos marcam essa população, herança de políticas públicas de segregação compulsória e de exclusão institucionalizadas até a década de 1970".

Analisando o contexto da fala, percebe-se que ela emprega a ideia de "ser leprosa" ou "virar leproso" como algo pejorativo, associado a um momento de rejeição, isolamento e abandono, em contraste com o

período em que "você tá bem, todo mundo tá com você". Morhan

A organização cita a lei 9.010/1995, que proibiu o termo lepra e derivados em documentos oficiais, e ressalta que o vídeo já tem mais de 500 mil visualizações. "O que amplia significativamente o alcance da mensagem e perpetua estigmas e preconceitos perante um público amplo e diverso".

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Jojo e aguarda. O texto será atualizado assim que houver retorno.

O que é a hanseníase

A hanseníase é uma das doenças mais antigas do mundo. Pesquisadores encontraram referências a essa enfermidade em histórias que datam de centenas de anos antes de Cristo.