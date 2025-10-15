Influenciadora Adriely Lima denuncia MC Negão por calote de R$ 50 mil

A influenciadora e modelo Adriely Lima tornou pública uma situação polêmica envolvendo o cantor MC Negão Original.

O que aconteceu

Em uma interação com seus seguidores nas redes sociais, Adriely comentou: "Paga nem o que deve, quem dirá um voo… caloteiro" Segundo informações obtidas pela coluna Fábia Oliveira, Adriely contratou MC Negão Original para criar uma música de funk que mencionasse seu nome.

O valor acordado foi de R$ 50 mil, mas a canção nunca foi lançada. Diante disso, Adriely iniciou um processo judicial contra o cantor para reaver o montante pago. Em resposta, MC Negão Original lançou uma nova música na qual faz referência a Adriely, mencionando que ela não paga o que deve e ironizando que gastou todo o dinheiro "fumando".